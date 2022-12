Fiamme nel garage: incendio a Santo Stefano danni ingenti

Incendio oggi, 26 dicembre a Correzzola. E' andato a fuoco un garage: nessun ferito, ma danni ingenti.

La dinamica

Alle 12,40 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Abate in località Conca D'Albero a Correzzola per l'incendio divampato nel garage di un'abitazione. Nessuno dei presenti è rimasto ferito. A scopo precauzionale è stata allertata la centrale operativa del Suem 118 per intervenire tempestivamente in caso di bisogno. I pompieri accorsi dai distaccamenti di Piove di Sacco e Cavarzere, con due autopompe e un'autobotte e dieci operatori, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'abitazione. Si segnalano danni da fumo alla facciata, ma gli interni sono stati salvati. Tutto il materiale che si trovava all'interno del garage è stato bonificato e portato all'esterno. Al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco le cause dell'incendio. La situazione è tornata alla normalità dopo le 16.