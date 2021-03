Catturati due pericolosi criminali scappati all'estero, entrambi coinvolti nel traffico di droga

Due pericolosi criminali, entrambi dediti al traffico di droga, sono stati rintracciati ed estradati in Italia dove dovranno scontare la pena.

I fatti

È stato rintracciato in Francia George Constantin Buruiana, 39enne romeno, arrestato nel 2013 dalla Squadra mobile per circonvenzione di incapace, produzione e vendita di droga. L’uomo aveva estorto a un anziano padovano, con l’aiuto di un complice, oltre 24 mila euro. Aveva approfittato del fatto che fosse solo e con qualche problema psico-fisico, lo aveva drogato e fatto ubriacare più volte occupando casa sua. Nel maggio di quell’anno era stato estradato nel Paese d’origine perché doveva scontare ancora 4 anni per reati contro il patrimonio. Ma la sua pericolosità è talmente elevata che si temeva potesse tornare a delinquere nel resto d’Europa, così è scattato un mandato di arresto europeo: il 25 marzo è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino nelle mani della polizia. Invece in Albania è stato rintracciato Adrian Kacmoli, 41enne albanese, che deve scontare 10 anni di carcere per traffico illecito di droga. Tra il 2004 e il 2005 è stato indagato con altri in diverse attività antidroga per fatti commessi tra Venezia e Padova. La Squadra mobile padovana è riuscita tramite fonti aperte, in particolare i social, a capire che Kacmoli era tornato nel suo Paese natale. Grazie alla collaborazione con la polizia albanese l’uomo è stato rintracciato a Durazzo e l’ordine di carcerazione è stato esteso a livello internazionale. Catturato dall’Interpol il 23 marzo, verrà condotto in prigione in Italia.