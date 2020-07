Cucciolo di maltese scappa dal padrone e rischia di essere investito: salvato

È sfuggito alla vigilanza del padrone ed ha cominciato a vagare per l'Arcella rischiando di essere investito dalle automobili fino a quando la polizia non è riuscita a bloccarlo.

Rischio viabilità

Protagonista è stato un piccolo cucciolo di maltese che domenica mattina si aggirava spaventato in via del Plebiscito dove, sfiorato dalle automobili in transito, ha creato qualche piccolo problema alla viabilità cittadina. Gli agenti delle volanti sono riusciti a recuparlo in via Vecellio e a restituirlo al proprietario, un uomo che risidiede all'Arcella che commosso ha ringraziato gli operatori per il soccorso prestato.