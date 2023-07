Investe una persona e scappa: il pirata della strada si costituisce dopo due giorni

Era fuggito a tutto gas dopo l'incidente, ma dopo 48 ore si è pentito: nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 luglio, un 36enne di origine moldava residente a Pernumia si è recato nella locale stazione dei carabinieri per costituirsi.

I fatti

Dopo i doverosi accertamenti compiuti dai militari dell'Arma l'uomo ha ammess le proprie responsabilità per quanto riguarda l'incidente verificatosi nella serata di mercoledì 19 luglio in via Leonardo Da Vinci a Sant’Angelo di Piove di Sacco, dove il 36enne, alla guida della propria auto, ha investito un 54enne del posto dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. L’uomo è stato denunciato in stata di libertà all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con lesioni gravi.