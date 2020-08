Rissa con la security che gli impediva di bere ancora: era in compagnia dei figli di 4 e 9 anni

Era in compagnia dei due figli di 9 e 4 anni. Ma non è bastato per farlo desistere: un 30enne di origini romene è stato denunciato dalla polizia di Padova per resistenza a pubblico ufficiale e percosse e sanzionato per ubriachezza molesta.

I fatti

Succede tutto poco dopo le ore 20 di mercoledì 19 agosto al Parco Milkovic di via Jacopo da Montagnana, dove si sta svolgendo "Arcella Bella": l'uomo, in evidente stato di ebbrezza nonostante la presenza dei due bambini, si era presentato all’ingresso chiedendo insistentemente al personale addetto alla sicurezza di acquistare alcolici, ricevendo però un netto rifiuto. A quel punto il 30enne non ci ha più visto, e dopo aver alzato il tono della voce è passato all'azione scagliandosi a suon di spinte e pugni contro gli uomini della security, che dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo chiamando la polizia. All'arrivo sul posto della volante l'uomo ha tuttavia replicato la propria condotta aggressiva opponendo una prolungata resistenza agli agenti, e pur di evitare di essere identificato e accompagnato in Questura non ha esitato a compiere atti di autolesionismo tirando testate contro la volante stessa. Una volta immobilizzato il 30enne è stato denunciato e multato, mentre i due figli, visibilmente scossi per quanto accaduto, sono stati affidati dai poliziotti alla madre, successivamente giunta all'ingresso del parco.