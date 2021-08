Uccide a bastonate un cagnolino entato nel cortile di casa sua: 75enne denunciato

Un atto vile e spregevole. Per non dire di peggio: i carabinieri di Sarmeola di Rubano hanno denunciato S.G., 75enne residente a Veggiano, per aver ucciso un cane a bastonare.

I fatti

Il vergognoso episodio è occorso lunedì 23 agosto: un 19enne di Veggiano stava portando a spasso il suo cane, un Lhasa Apso di otto anni, che è però scappato introducendosi all'interno del cortile dell'anziano. Il quale, appena lo ha visto, ha afferrato un bastone di metallo colpendo ripetutamente il cane alla testa fino a causarne la morte. Il bastone è stato sequestrato, e l'uomo denunciato.