In preda ai fumi dell'alcol infastidisce gli avventori della sagra, denunciato

In preda ai fumi dell'alcol ha creato lo scompiglio negli spazi dedicati alla "Sagra del Rosario" di Due Carrare. Un tunisino, già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Per pura fatalità nessuno dei partecipanti alla festa di paese ha necessitato delle cure del pronto soccorso, ma il timore che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro è stato elevato. L'emergenza è scattata dopo cena il 23 agosto.

Cosa è successo

Diverse sono state le chiamate alla centrale operativa dei carabinieri, che ha inviato sul posto della segnalazione una pattuglia del Radiomobile di Abano. Una volta arrivati i militari sono stati avvicinati da un carabiniere libero dal servizio che gli ha indicato il tunisino molesto che stava infastidendo i presenti. Anche di fronte alla pattuglia in divisa il nordafricano ha continuato a mantenere un comportamento poco collaborativo. Al momento di esibire i documenti per la sua identificazione è riuscito a scappare nel campo da calcio adiacente alla sagra e a far perdere le proprie tracce. Il cittadino tunisino conosciuto in paese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.