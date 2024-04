Un padovano tra i dispersi dell'esplosione della centrale elettrica nel bolognese

C’è anche un padovano tra i dispersi di Bologna, dopo l’esplosione della centrale elettrica Enel Green Power del lago di Suviana. E' Adriano Scandellari, residente a Ponte San Nicolò, dipendente specializzato di Enel Green Power. Scandellari è molto conosciuto nel suo Comune della cintura padovana, dove è molto attivo come volontario nelle parrocchie insieme alla moglie. Anche per questo suo attivismo, la comunità parrocchiale ha aperto la chiesa sin dalle 9.30 di oggi, mercoledì, per una preghiera dedicata al lavoratore, come segno di speranza.

Notizia in aggiornamento