Fuggono all'alt dei carabinieri: nei guai diciannovenne

Fuggono all'alt imposto da una pattuglia dei carabinieri, nei guai tre amici. E' successo in pieno centro ad Este nella notte tra il 17 e il 18 marzo. I militari dell'Arma della Radiomobile di Este impegnati in un posto di controllo hanno invitato con la paletta il conducente di un'auto a fermarsi. Quest'ultimo ha in un primo momento rallentato, poi ha proseguito nella marcia a folle velocità.

Inseguimento e guai

I carabinieri non si sono persi d'animo e si sono messi all'inseguimento del mezzo in fuga. Qualche chilometro dopo i fuggitivi, con i carabinieri alle costole, hanno convenuto che era meglio accostare. Durante la perquisizione del veicolo, nel portabagagli è stata rinvenuta una mazza da baseball detenuta senza un valido motivo. Il proprietario dell'auto, 19 anni di Sant'Elena, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armi o oggetti volti ad offendere. Non è dato sapere quali fossero le intenzioni del gruppetto di amici, sta di fatto che l'attività dei militari ha scongiurato possibili situazioni di pericolo.