Tradito da un linfoma dopo aver lottato con grande dignità

Lutto nella comunità di Este. Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre è morto Matteo Zancanella. Aveva 27 anni. A stroncarlo è stata una malattia, un linfoma di tipo B, che alla fine non gli ha dato scampo.

I primi segnali

Il dramma di Matteo è cominciato nel 2017 con i primi sintomi della malattia. Il ventisettenne non ha mai perso la speranza di guarire, era una persona molto riservata, ma allo stesso tempo carico di energia. In un gesto di estremo amore sua sorella Chiara gli ha donato il midollo. Sembrava l'inizio di un percorso di rinascita, ma evidentemente a distanza di cinque anni il suo fisico non ha retto.

Chi era

Matteo lavorava alla Tmb di Ceregnano, azienda dove lavora anche sua mamma Nadia. Era fidanzato con Martina, una donna meravigliosa che non l'ha mai lasciato solo un secondo neppure quando la situazione stava precipitando. Il ventisettenne aveva la passione per la pittura. Alle sue persone più care era solito dire che con un pennello in mano si sentiva realizzato e riusciva a rilassarsi. Anni fa aveva partecipato anche ad un concorso di pittura che gli aveva regalato grosse soddisfazioni. I funerali sono fissati per sabato 10 dicembre alle 10 alla basilica delle Grazie di Este.