Finisce in un fossato autoarticolato carico di carne

Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze per chi stava guidando l'autoarticolato, ma la scena che si sono ritrovati di fronte i soccorritori faceva presagire il peggio.

Fossato

Invece fortunatamente il conducente è rimasto illeso nonostante il grosso mezzo sia finito, rovesciandosi, in un fossato. Erano le 19 e 40 di venerdì 13 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ludovico Pasto’ presso il comune di Bagnoli di Sopra dove appunto l'autoarticolato è finito rovesciato nel fossato. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo prima in sicurezza il camion frigo carico di carne e poi recuperato il mezzo. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.