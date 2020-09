Rompono la catena e rubano una bici elettrica posta all'esterno del negozio: indaga la polizia

Hanno puntato non una bici normale, ma una elettrica. Staccata la catena, se ne sono andati a tutta velocità.

Il furto

Nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre ignoti hanno preso di mira un negozio di biciclette di via Facciolati. Hanno rotto la catena che legava una bici elettrica all’esterno del negozio e sono scappati. Il titolare dell’esercizio ha chiamato la polizia per sporgere denuncia e le indagini sono in corso.