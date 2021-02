Torna in carcere per furto noto spacciatore: aveva riguadagnato da poco la libertà

L'uomo ha un passato di spaccio e torna in carcere per un furto commesso nel 2013, per il quale dovrà scontare 6 mesi. Nel 2017 un parroco aveva tentato di aiutarlo senza successo

Un passato da spacciatore, l’occasione offerta da un parroco per redimersi e il tradimento di quest’ultimo derubandolo. Mohammed Taoufiq tornerà in carcere per un furto commesso nel giugno 2013.

La decisione

Nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio i carabinieri di Camposampiero hanno rintracciato e arrestato il 38enne marocchino domiciliato a Tombolo. Si trovava a Villa del Conte e i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Padova per furto aggravato. L’uomo era già finito in carcere per spaccio e quattro anni fa don Marco Scattolin, parroco di Rustega, lo aveva accolto in casa permettendogli di scontare i domiciliari da lui. Ma non era andata molto bene. Taoufiq aveva chiesto al prete di domandare offerte ai fedeli, rubava bagnoschiuma e shampoo e aveva forti scatti di rabbia. Una situazione pesante che aveva costretto il parroco a confidarsi con i carabinieri che avevano riportato l’uomo in cella. Ora dovrà scontare altri 6 mesi.