Si intrufolano al compleanno e rubano i regali: scappano sparando colpi in aria

Si intrufolano a una festa e rubano i regali. Tre giovani sono stati arrestati e un quarto è stato denunciato.

I fatti

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 settembre quattro ragazzi si sono intrufolati ad una festa in una casa privata di Carbonera (Treviso). Si tratta di due giovani di 18 e 19 anni di origine marocchina e residenti nel Padovano, un 18enne ivoriano e un 18enne marocchino che abitano nel Trevigiano. I primi tre sono stati arrestati, il quarto è stato denunciato per furto e ricettazione. Quella sera hanno rubato una macchina fotografica digitale, un giubbino, maglioni e preziosi per poi scappare a bordo di scooter sparando in aria con una pistola scacciacani. I carabinieri li hanno sorpresi durante un controllo alla stazione di Treviso. Per altro, uno degli scooter era rubato: il padre di uno dei giovani ne aveva denunciato il furto mesi fa.