Tentano di sfondare il muro della gioielleria ma è rinforzato con lastre di acciaio

Ce l'hanno davvero messa tutta per rubare nella gioielleria ma non hanno fatto i conti con il fatto che il proprietario aveva rinforzato i muri con lastre di acciaio. Così i ladri hanno dovuto rinunciare

Ci hanno provato, ce l’hanno messa tutta per entrare nella gioielleria e rubare. Ma hanno fallito e sono scappati via quando hanno visto arrivare i carabinieri.

Il fatto

Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 maggio un gruppo di ladri si sono introdotti all’interno del negozio adiacente alla gioielleria Spolverato di Galleria Roma, ad Albignasego. Si sono diretti al muro confinante e hanno cercato di sfondarlo ma non hanno fatto i conti con le lastre d’acciaio con cui era rinforzato. Proprio per evitare situazioni come questa. Hanno tentato in tutti i modi, facendo anche scattare il sistema d’allarme collegato direttamente con il comando della compagnia dei carabinieri di Abano Terme. Il proprietario della gioielleria e i carabinieri si sono precipitati sul posto: i ladri se ne erano andati da pochi secondi, capendo di non avere speranze. Il titolare ha sporto denuncia per tentato furto.