Approfitta di un attimo di distrazione per rubare il giubbotto: denunciata

Un attimo di distrazione e via, il giubbotto non c’era più. I carabinieri di Conselve hanno denunciato per furto aggravato una donna.

Il fatto

Era lo scorso 2 novembre quando una 41enne di Conselve si trovava in piazza XX settembre. Si è avvicinata a una 55enne del posto e non appena questa si è voltata, le ha rubato il giubbotto ed è scappata via. La vittima ha denunciato il furto ai carabinieri che indagando sono riusciti a risalire alla ladra.