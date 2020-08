Pizzicata a rubare dei vestiti dagli addetti alla sicurezza: una 35enne è finita nei guai

Voglia di shopping ma il portafogli piange? Meglio non seguire l’esempio di una 35enne finita nei guai con la giustizia per aver rubato dei vestiti.

I fatti

Nella serata di lunedì 24 agosto una 35enne originaria dell’Iran e residente a Selvazzano Dentro ha fatto un giretto all’Oviesse di via San Fermo a Padova. Ha visto alcuni capi di abbigliamento che le piacevano, per un valore di cento euro, e li ha nascosti nella borsa. Gli addetti alla sicurezza l’hanno sorpresa con la refurtiva e hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Padova. Gli abiti sono stati restituiti e la donna è stata denunciata per furto.