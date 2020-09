Ladri in azione nella notte: furto alla pizzeria il Carmine, rubati 400 euro di fondo cassa

Altro furto nella notte ai danni di un locale del centro. Stavolta il bersaglio è stata la pizzeria al Carmine di piazza Petrarca. Un cittadino lunedì sera ha notato una vetrata rotta e ha segnalato la cosa alle forze dell'ordine.

I danni

Sul posto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Pionca di Vigonza che ha accertato l'effrazione. I ladri una volta all'interno hanno rubato circa 400 euro di fondo cassa. Le indagini sono in corso e mirano a stroncare sul nascere il problema dei furti che si stanno susseguendo negli ultimi giorni.

Il titolare

«La pizzeria era chiusa, dato che il lunedì osserviamo il turno di riposo- spiega il titolare- ci hanno telefonato e hanno riferito che la finestra era rotta. Il ladro ha alzato una serranda e poi con un sampietrino ha distrutto il vetro entrando all'interno e portando via il fondo cassa. Dispiace perchè eravamo una delle ultime zone franche. So che c'è una telecamera che l'ha ripreso, spero che a breve riescano a incastrarlo e che non riparta una stagione delle spaccate anche se qua intorno hanno già colpito in diversi posti».