Nasconde la merce sotto i vestiti per non pagarla, commessa vede tutto e lo denuncia

Ha nascosto della merce sotto la giacca e ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare. Ma una commessa aveva visto tutto e lo ha bloccato.

Il fatto

Nella mattinata di martedì 4 maggio un 33enne di Brugine, originario della Romania, è entrato nel negozio Tigotà di Piove di Sacco. Dopo essersi aggirato tra gli scaffali, convinto che nessuno lo vedesse, ha nascosto alcuni capi di abbigliamento sotto i propri vestiti. Dopo di che si è avvicinato alle casse e come se niente fosse ha preso la direzione dell’uscita. Ma non aveva fatto i conti con una commessa che aveva visto tutto. Lo ha fermato e nel frattempo ha chiamato i carabinieri. L’uomo aveva rubato merce per un valore di circa 12 euro ed è stato denunciato per furto aggravato.