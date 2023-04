Incendio nella canna fumaria, paura a Gazzo ma nessun ferito

Se l'inconveniente fosse capitato nel cuore della notte poteva davvero consumarsi una tragedia. Scampato pericolo per una famiglia residente nell'alta padovana. Ora servirà un lavoro di manutenzione per ripristinare il danno e tornare ad utilizzare la canna fumaria senza impedimenti.

Cosa è successo

Oggi, 3 aprile a mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cereson a Gazzo Padovano per un incendio che ha comportato la trafilatura di gas incombusti attraverso i muri: nessuna persona è rimasta ferita o intossicata grazie anche al tempestivo ricambio d’aria dei locali. I pompieri accorsi da Cittadella e da Padova anche con l’autoscala, hanno spento l’incendio della canna fumaria, evitando danni maggiori. Inibito l’utilizzo della canna fumaria fino al ripristino della stessa da parte di un tecnico qualificato. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.