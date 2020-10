Giro d'Italia: venerdì 16 chiuse le uscite di Boara e di Monselice in entrambe le direzioni

Per consentire il passaggio della tredicesima tappa "Cervia-Monselice" del 103esimo Giro d'Italia di ciclismo che si svolgerà venerdì 16 ottobre, dalle 12:00 alle 16:00 e comunque fino al termine del giro, sarà necessario chiudere, sulla A13 Bologna-Padova, le stazioni di Boara e di Monselice, in entrata verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Rovigo o di Terme Euganee.

