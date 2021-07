Senza patente, senza assicurazione e senza targa: fermato

Lunedì 26 luglio, una pattuglia della Polizia di Prossimità Squadra SUD della Polizia Locale di Padova stava effettuando i consueti controlli di quartiere in zona Guizza quando notava un ragazzo alla guida di un motociclo sprovvisto di targa. Intimatogli l'alt con la paletta di servizio, dapprima il giovane cercava di sottrarsi al controllo cambiando strada ma vistosi incalzato dagli agenti si fermava consentendo il controllo suo personale e del veicolo.

Patente

Dal controllo emergeva che il giovane, venticinquenne straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano e proprietario della moto, non aveva mai conseguito alcuna patente di guida e circolava senza la prescritta copertura assicurativa R.C.; pertanto gli veniva sequestrata la moto e contestata la mancanza al seguito della carta di circolazione oltre ad aver circolato senza l'apposizione di targa con conseguente ulteriore fermo della moto per un periodo di 3 mesi.

Irregolarità

Nonostante le sanzioni per le numerose violazioni commesse arrivassero quasi ad un totale di 6000 euro, il ragazzo non sembrava preoccuparsi minimamente dell'accaduto dando l'idea che non fosse la prima volta che circolasse nonostante le gravi irregolarità e mancanze. Sono pertanto in corso le indagini per verificare eventuali precedenti da parte del giovane motociclista che nel caso risultassero effettivamente commessi comporterebbero la commissione di illeciti penali con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica.