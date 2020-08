Va a sbattere contro il veicolo della nettezza urbana: il tasso alcolemico? Quasi sei volte oltre il consentito

È andata a sbattere da sola contro il veicolo in sosta della nettezza urbana, gli accertamenti alcolemici non hanno lasciato alcun dubbio: tasso pari a 2,87 g/l, quasi sei volte oltre il consentito.

L'incidente

Venerdì 7 agosto alla guida ubriaca fradicia a Galliera Veneta, una 59enne residente a Tombolo dopo aver urtato un veicolo della nettezza urbana del comune di San Martino di Lupari è stata sottoposta ad accertamento dai militari della stazione locale di Cittadella. I risultati non hanno lasciato scampo: tasso alcolemico pari a 2,87 g/lm. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente, nonchè anche il sequestro del veicolo.