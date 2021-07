Auto va a fuoco, il conducente scende appena in tempo

Stava guidando quando ha sentito uno strano rumore. È sceso appena in tempo: l’auto ha preso fuoco.

L’incendio

Erano quasi le tre del pomeriggio di lunedì 5 luglio. Un uomo stava guidando lungo la Sp 18 a Megliadino San Fidenzio quando ha notato che qualcosa non andava. Per sicurezza si è fermato ed è sceso. Appena in tempo. Il fumo ha cominciato ad avvolgere il cofano e le fiamme hanno inghiottito la macchina. I vigili del fuoco sono arrivati da Este con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori ma il veicolo era ormai completamente distrutto. Le cause dell’incendio probabilmente sono di natura elettromeccanica ma ci saranno approfondimenti. Il conducente non è rimasto ferito.