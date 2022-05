Incendio in un condominio: due anziani evacuati dai vigili del fuoco e garage distrutto

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 maggio, in un condominio a Selvazzano Dentro.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Santa Marta, nella frazione di Caselle: le fiamme si sono sviluppate pochi minuti prima delle ore 18.30 da un garage dello stabile, bruciando tutto ciò che si trovava al suo interno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Padova e Abano Terme con due autopompe, un'autobotte e un'autoscala per un totale di 12 operatori, che non solo hanno domato l'incendio ma hanno anche evacuato con la scala telescopica due anziani che erano rimasti intrappolati nel loro appartamento ai piani alti del condominio e che ora sono stati portati dai sanitari del Suem 118 al pronto soccorso per i controlli del caso. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area: ancora da accertare la causa scatenante del rogo.