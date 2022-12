Perde il controllo del mezzo e finisce ribaltato nel fossato

Incidente stradale ieri 4 dicembre alle 21 in via Giusti ad Abano Terme. Un'automobile è finita rovesciata in un fossato. Ferito il conducente.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco, il conducente in un tratto di rettilineo ha perso aderenza iniziando a sbandare. Poi il mezzo fuori controllo è finito nel fossato rovesciato. Alcuni automobilisti in transito si sono subito accorti dell'auto incidentata e hanno allertato i soccorsi. In via Giusti sono arrivati oltre ai pompieri anche i sanitari del Suem 118. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo e affidato ai sanitari. Dopo essere stato stabilizzato il ferito è stato accompagnato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Sulle cause che hanno contribuito alla fuoriuscita autonoma non si esclude la velocità, ma anche il terreno reso viscido dalla pioggia. La viabilità lungo via Giusti ha subito rallentamenti fino alle 23. Tempo necessario agli operatori di rimuovere dal fossato l'auto e terminare i rilievi di rito.