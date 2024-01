Una mancata precedenza, poi lo schianto: traffico in tilt

Incidente stradale oggi 17 gennaio alle 17 lungo la Sr 307 ai confini tra il comune di Camposampiero e Campodarsego, all'altezza del distributore di carburante Vega. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale della Federazione intervenuta sul posto con due pattuglie, una Lancia Y condotta da un uomo C.M. 66 anni residente a Campodarsego nell'uscire dall'area di servizio per immettersi nella 307, forse per un'inversione di marcia avrebbe mancato la precedenza scontrandosi con un furgoncino Fiat Doblo condotto da un altro uomo T.M. 36 anni di Vigodarzere che stava transitando lungo la Sr 307 in direzione da Camposampiero verso Campodarsego.

I soccorsi

Solo alcune contusioni per i due conducenti che si sono riservati di farsi medicare successivamente. Entrambi sono risultati negativi al pretest. Pesantissimi disagi alla viabilità che data la presenza dei mezzi sulla carreggiata è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia. La polizia locale sta cercando di far defluire il traffico con un senso unico alternato ed invito agli automobilisti a servirsi di strade secondarie. I rilievi sono andati avanti oltre le 18. Nella carambola nessun'altro mezzo è rimasto coinvolto.