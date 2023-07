Martedì di passione nel Camposampierese: incidenti a raffica

Giornata di intenso lavoro quella odierna, 25 luglio, per gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinata dal comandante Antonio Paolocci e dal suo vice Filippo Colombara. Si sono verificati nei territori di competenza numerosi incidenti stradali che, se da un lato non hanno provocato feriti gravi, dall'altro hanno reso la viabilità ancora più rallentata anche in virtù dell'emergenza meteo che sta attanagliando in questi giorni il padovano.

Camposampiero

Il primo incidente è avvenuto alle 8,30 a Camposampiero alla rotatoria tra via Montegrappa e via Cà Baldu. Coinvolte due auto senza per causare feriti tra i coinvolti. A scontrarsi una Volkswagen Polo condotta da R.P. maschio di 38 anni residente a Camposampiero e una Toyota C-HR con al volante N.G. ragazza di 27 anni residente a Spinea nel veneziano. La Toyota è finita sopra la rotatoria abbattendo la segnaletica stradale verticale presente. Se l’incidente non ha causato feriti ha però causato lunghe code in entrambi i sensi di marcia e solo dopo un’ora è stata ripristinata la viabilità con la rimozione dei mezzi. Negativi entrambi i conducenti dall’assunzione di alcol.

San Giorgio delle Pertiche

Alle 9,30 un secondo schianto a San Giorgio delle Pertiche lungo la provinciale Piovego all’intersezione con via Mometto. Qui a scontrarsi sono stati un Fiat Fiorino condotto da M.L. maschio di 72 anni di San Giorgio delle Pertiche e una Volkswagen Tiguan guidata da C.M. maschio del 1947 residente a San Giorgio in Bosco. Da una prima ricostruzione il Fiat Fiorino uscendo da via Mometto per immettersi sulla provinciale con direzione Padova avrebbe omesso di dare la procedenza all’auto che transitava lungo il Piovego con direzione San Giorgio verso Padova. Ferito il conducente della Tiguan che è stato trasportato al pronto soccorso di Camposampiero per una profonda ferita alla mano. Anche qui si sono formate lungo code in entrambi i sensi di marcia.

Ancora Camposampiero

Alle 15 a Camposampiero all’intersezione tra la Sr 307 e via Sant’Antonio che però non ha causato feriti ma solo danni ai mezzi e rallentamenti lungo la regionale. Si sono scontrati una Lancia Y condotta da R.V. maschio del 1982 residente a Loreggia e una Ford Fiesta condotta da A.Z. ragazza ventunenne residente a Santa Giustina in Colle.

Finale a Loreggia

Quarto incidente intorno alle 17 lungo la Sr 308 nel comune di Loreggia in direzione Castelfranco Veneto. Si è trattato di un tamponamento con tre mezzi coinvolti e due feriti. Una Opel Astra condotta da R.S. maschio del 1983 residente a Padova, una Renault Captur condotta da P.N. donna del 1978 residente a Riese Pio X e un autocarro inferiore 3,5 t condotto da D.P. maschio del 1955 residente a Castelcucco (Treviso). Da una prima ricostruzione risulta che il traffico fosse rallentato per sfalcio erba lungo la carreggiata quando il conducente dell'Opel Astra non si sarebbe accorto che i veicoli che lo precedevano stavano frenando tamponando la Renault che a sua volta ha tamponato il furgone.