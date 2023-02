Schianto tra un bus e un furgone: nove passeggeri finiscono in ospedale

Un autobus e un furgone si sono scontrati oggi, 16 febbraio, in via Bolzonella a Cittadella. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di nove feriti. Nessuno dei coinvolti versa in pericolo di vita. Enormi i disagi alla viabilità. L'impatto è avvenuto alle 13,30 quando il traffico veicolare lungo la direttrice era piuttosto caotico. Per pura casualità nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale i due mezzi sarebbero venuti a contatto con tutta probabilità a causa di una banale disattenzione, ma non si escludono neppure le ipotesi dell'eccessiva velocità e di una manovra azzardata. Sul luogo dell'incidente oltre alla Polizia locale si sono portati più mezzi del Suem 118. I feriti, nessuno in gravi condizioni, sono stati trasferiti negli ospedali di Cittadella e Camposampiero. Come da prassi i conducenti dei due mezzi coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità è tornata scorrevole soltanto dopo le 15, tempo necessario agli operatori di rimuovere i mezzi incidentati e pulire la sede stradale dai detriti. Gli occupanti del bus che nell'incidente non hanno riportato conseguenze, hanno atteso un mezzo sostitutivo per poter proseguire la propria marcia dopo il grande spavento.