Scappa dalla proprietà e vaga per le strade: cane investito mortalmente

Oggi, 16 febbraio alle 16 un incidente ha visto l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale della Federazione. A Curtarolo in via Sant'Andrea nella frazione di Santa Maria di Non un'autovettura Y10 condotta da L.L. donna del 1980 residente a Curtarolo si è scontrata violentemente con un cane pastore tedesco di grossa taglia che improvvisamente le ha tagliato la strada.

Niente da fare per l'animale

Purtroppo l'animale è deceduto sul colpo mentre l'auto ha subito danni alla parte anteriore sinistra. Da una prima ricostruzione degli agenti l'animale di proprietà di una famiglia abitante poco distante dal luogo del sinistro è scappato dalla proprietà e dopo aver vagato per circa un chilometro ha improvvisamente attraversato mentre sopraggiungeva l'auto che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Grazie allo strumento in dotazione alla Polizia Locale è stato possibile leggere il microchip e risalire al proprietario che giunto sul posto in lacrime non ha potuto far altro che recuperare la carcassa dell'animale. Illesa la conducente dell'auto in evidente stato di choc sia per lo spavento che per la morte del cane. Ora spetta alla Polizia Locale verificare se ci sono state negligenze nella custodia del cane da parte dei proprietari.