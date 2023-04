Novantenne investito da un'auto muore in ospedale poco dopo il ricovero

Tragedia della strada ieri sera 4 aprile attorno alle 20 nel centro abitato di Pieve di Curtarolo. Il conducente di un’autovettura Fiat Panda, 52 anni di Mirano (Venezia) che transitava in via Monte Ortigara, direzione Campo San Martino-Marsango, giunto all’incrocio stradale con via Verdi, ha investito con la parte anteriore dell’auto un pedone. Quest’ultimo, classe 1933, originario di Curtarolo, è stato trasportato presso l’ospedale di Cittadella, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118.

Decesso

Nonostante le tempestive cure ricevute, nella mattinata odierna l'anziano è deceduto a causa delle lesioni riportate nel tremendo impatto. Come da prassi il conducente della Fiat Panda è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Spetterà ora alla Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco ricostruire quanto accaduto. Vista la gravità dell'evento, l'utilitaria è stata sequestrata in attesa della chiusura delle indagini.