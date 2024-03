Si addormenta al volante e rischia di provocare una strage

Si è addormentato al volante e ha provocato un incidente stradale che solo per pura fatalità non si è trasformato in tragedia. Lo schianto è avvenuto oggi 15 marzo alle 17 lungo la Valsugana a Pieve di Curtarolo. L'impatto all'altezza del cavalcavia. Tre i mezzi coinvolti. Il colpo di sonno ha colpito, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinati dal comandante Antonio Paolocci, un uomo di 54 anni T.P. di Villafranca Padovana al volante di una Renault. A seguire coinvolte una Focus con al volante T.P. di 33 anni di San Martino di Lupari e una Fiat 500 condotta da una donna, M.A. di 28 anni residente a Bari.

La dinamica

La Renault che procedeva da Padova verso Cittadella, ad un tratto ha invaso la corsia opposta di marcia colpendo di striscio la Focus. In un secondo momento si è verificato un impatto frontale con la Cinquecento. La conducente di quest'ultima ha avuto le conseguenze più gravi riportando la sospetta frattura del femore. Sul luogo dell'ennesimo incidente lungo le strade della provincia di Padova si sono portati i sanitari del Suem 118, i Vigili del fuoco e appunto gli agenti della Polizia locale. Dopo aver liberato la

donna dall'abitacolo, la ferita è stata presa in consegna dai sanitari che l'hanno trasportata a Padova non in pericolo di vita. Più lievi le lesioni riportate dagli automobilisti della Renault e della Focus. La viabilità ha subito forti rallentamenti per circa un paio d'ore. Sono stati richiesti in ospedale gli accertamenti clinici su tutti i coinvolti per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.