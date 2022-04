Perde il controllo dell'auto e finisce dentro al Gorzone: salvo l'automobilista

L'auto è finita nel fiume e i vigili del fuoco, per recuperarla, hanno dovuto usare una piccola imbarcazione e l'autogru. L'automobilista non è rimasto ferito.

L'incidente

Erano da poco passate le 7.30 di venerdì 8 aprile e un'auto stava percorrendo la strada che costeggia l'argine del fiume Gorzone a Este. Ad un certo punto l'automobilista deve aver perso il controllo del mezzo ed è finito dentro il fiume. L'uomo, dopo essersi ripreso dallo spavento, è uscito da solo dal veicolo e ha chiamato i vigili del fuoco, arrivati da Vicenza e da Padova. Grazie a una piccola imbarcazione e a una autogru i pompieri sono riusciti a recuperare il mezzo dall'acqua. Nel frattempo il conducente è stato preso in cura dai medici del Suem e portato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le operazioni di recupero hanno richiesto qualche ora e sono terminate intorno alle 11.30.