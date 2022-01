Provoca tre incidenti di seguito nella stessa mattina: 39enne denunciato

Ha provocato tre incidenti stradali in tre comuni diversi, uno dietro l’altro. Era completamente ubriaco: i carabinieri lo hanno denunciato.

Gli incidenti

Era presto quella mattina di mercoledì 19 gennaio. Un 39enne di San Martino di Lupari ha cominciato la giornata con una bella scorta di alcol e, ubriaco, si è messo alla guida. Ha provocato un incidente a Cittadella ed è fuggito. Subito dopo ne ha provocato un altro a Fontaniva ed è fuggito. E ancora, di nuovo, ecco che ha provocato il terzo incidente di seguito in viale Europa a Galleria Veneta. Ma qui non ha potuto fuggire perché i carabinieri della stazione di Tombolo lo hanno bloccato. Dall’alcol test hanno potuto constatare che l’uomo aveva 2,25 g/l di alcol nel sangue: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e fuga a seguito di incidente stradale, gli è stata ritirata la patente e l’auto è stata posta sotto sequestro.