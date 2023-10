Investito da un mezzo pesante in zona industriale: 69enne perde la vita

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 30 ottobre, in zona industriale a Padova, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante.

I fatti

È successo pochi minuti dopo le ore 6 in via Messico: stando a una prima ricostruzione compiuta dalla polizia locale, intervenuta per prima sul posto, l'uomo, alla guida di un autoarticolato, è sceso dal mezzo dopo aver accostato a bordo strada per dare una mano a un camionista in avaria, ma non si sarebbe avveduto dell'arrivo di un terzo mezzo pesante, che lo ha preso in pieno. Sul luogo del drammatico incidente si sono precipitati anche i sanitari del Suem 118, ma per il 69enne non c'è stato nulla da fare. La strada in cui si è consumata la tragedia è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti di effettuare tutti i rilievi del caso, con conseguenti ripercussioni sull'intero comparto viario circostante, dove si registrano code e traffico intenso.