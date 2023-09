Schianto sulla Romea, un'auto prende fuoco: illeso il conducente

Tamponamento lungo la SS 516 Romea: un'auto prende fuoco. Momenti di paura oggi, 10 settembre, attorno alle 17,30 a Legnaro. I protagonisti dello schianto sono usciti autonomamente dalle due vetture. Non si segnalano feriti. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei coinvolti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. I due automobilisti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

La cronaca e i soccorsi

Poco dopo le 17,30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 516 a Legnaro per l’incendio di un’auto, dopo un precedente tamponamento con un’altra vettura: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco e Padova con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno spento con la schiuma l’incendio dell’auto andata completamente distrutta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la bonifica dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza. La viabilità ha subito importanti rallentamenti, il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.