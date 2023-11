Attraversa sulle strisce, cinquantenne investito da un'auto

Si stava recando al lavoro quando un'auto l'ha investito. Incidente stradale ieri mattina 3 novembre alle 8,30 a Massanzago. Un pedone è rimasto investito sulle strisce. Subito dopo l'impatto sono stati allertati i numeri d'emergenza. Il ferito dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale. Terminati tutti gli accertamenti clinici del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. Tra le cause al vaglio degli inquirenti non si esclude una banale disattenzione, ma anche la velocità eccessiva. La zona è coperta da videosorveglianza, gli agenti del comandante Antonio Paolocci visioneranno le registrazioni per avere un quadro definitivo di ciò che è accaduto.

La cronaca

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese, un uomo di 50 anni, A.C. mentre stava attraversando la strada in pieno centro paese è stato investito da un'auto condotta da V.S. di 80 anni. Il cinquantenne nell'impatto è ricaduto rovinosamente sull'asfalto. E' stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e accompagnato in ospedale a Camposampiero. Illeso l'automobilista che è risultato negativo all'alcoltest. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi di rito.