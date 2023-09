Invade la corsia opposta di marcia e finisce incastrata nel fossato

Fuoriuscita autonoma oggi 12 settembre alle 14.30 a Massanzago. Per cause al vaglio della polizia locale della Federazione una Renault Clio condotta da C.D donna del 1957 residente a Trebaseleghe mentre stava percorrendo via Roma con direzione Massanzago verso Camposampiero, ha perso il controllo del mezzo e dopo aver invaso la corsia opposta ha finito la sua corsa fuori controllo all'interno del fossato. Tra le cause che hanno provocato la fuoriuscita autonoma non si esclude la banale disattenzione, ma anche un mancamento.

I soccorsi

Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. La donna è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Borgoricco che dopo circa 15 minuti l'hanno estratta e consegnata al personale sanitario del Suem 118 giunto con ambulanza sul luogo dell'emergenza. Trasportata al pronto soccorso di Camposampiero in codice giallo non in pericolo di vita. Come da prassi è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Si segnalano importanti disagi alla viabilità.