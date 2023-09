Schianto all'incrocio, motociclista finisce in ospedale

Schianto all'ora della colazione: tre mezzi coinvolti, un ferito. Incidente stradale oggi, 22 settembre, alle 7,30 del mattino in via Straelle a Massanzago. Lo schianto si è verificato all'incrocio con via Malcanton. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale della Federazione intervenuta sul luogo dell'incidente con due pattuglie, una moto Suzuki condotta da F.T. maschio classe 2005 di Massanzago, mentre era in fase di sorpasso di una Volvo con al volante P.L. di 43 anni di Massanzago, è stata centrata in pieno da un a Alfa Romeo Giulia guidata da M.G. di 56 anni anch'egli del luogo che nel frattempo stava uscendo da un passo carraio.

La dinamica e i soccorsi

Il motociclista dopo l'impatto è stato scaraventato contro la Volvo prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. Immediati i soccorsi. Oltre agli agenti della Polizia locale in via Straelle sono arrivati i sanitari del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato all'ospedale di Camposampiero per le cure del caso. Da un primo riscontro effettuato dai medici, non sarebbe in pericolo di vita. Gli automobilisti coinvolti nell'incidente sono risultati negativi all'alcoltest. Le analisi mediche sul motociclista sono state effettuate direttamente in ospedale. Gravi disagi alla viabilità. Visto l'orario di punta, i tempi di percorrenza si sono dilatati. Gli agenti hanno fatto defluire il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.