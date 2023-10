Schianto sulla bretella per Abano: muore Giancarlo Girardi

Il 13 ottobre alle 15 è rimasto vittima di un grave incidente stradale lungo la bretella che da Padova porta verso Abano. Domenica mattina 15 ottobre attorno alle 15 i medici che fin da subito hanno preso in cura Giancarlo Girardi, 59 anni originario di Abano, ma residente a Padova non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. L'uomo è morto in ospedale a Padova senza mai riprendere conoscenza. Subito dopo lo schianto l'uomo è stato trasferito in prognosi riservata a Padova dove è stato ricoverato nella terapia intensiva e sottoposto ad innumerevoli cure. Le lesioni riportate nello schianto di venerdì, tuttavia, non gli hanno dato scampo.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto in direzione Abano tra il minivan Volkswagen Transporter guidato da Giancarlo Girardi e un furgone della ditta di distribuzione di bevande "Rinaldi". Non sono ancora del tutto chiare le cause che hanno portato all'impatto. Sta di fatto che, quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti si sono trovati di fronte ad un quadro clinico già compromesso del cinquantanovenne. Per i rilievi tecnici dell'incidente stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale. Il dipendente della ditta di

distribuzione bevande rischia ora di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. La data delle esequie non è stata ancora resa nota.