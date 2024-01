Schianto all'incrocio, donna finisce in ospedale dopo la carambola

Schianto tra due auto in via Facciolati a Padova. Una donna di 54 anni è rimasta ferita. Nella carambola il suo mezzo, una Fiat Panda, si è rovesciato. Proveniva da Pontecorvo verso la periferia della città. L'auto con la quale si è scontrata stava procedendo nell'opposto senso di marcia. L'incidente è avvenuto oggi 19 gennaio poco prima delle 9. Il traffico ha subito importanti rallentamenti. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato all'impatto. Dai primi riscontri, si ipotizza una manovra azzardata. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Come da prassi gli automobilisti coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Sul luogo dell'incidente oltre alla polizia locale e i sanitari del suem 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Cosa è successo

Alle 8,45 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Facciolati all'angolo con via Paruta a Padova per un’auto finita rovesciata, dopo essere entrata in collisione con un’altra vettura, una Citroen C3 condotta da un'altra donna di 29 anni. Una donna è rimasta ferita. I pompieri accorsi dalla centrale, hanno messo in sicurezza l’auto finita su un fianco ed estratto per il portellone posteriore la donna rimasta incastrata. La conducente è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita in ospedale. Illeso l’altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada. Ha inoltre eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9,30.