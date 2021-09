Furgoncino investe pedone mentre attraversa sulle strisce: 67enne all'ospedale

Non l'ha proprio visto, ma ancora non se ne conosce il motivo: un 67enne di Montegrotto Terme è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essere stato investito da un furgoncino mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La dinamica

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 20 di lunedì 6 settembre proprio a Montegrotto Terme, nel centralissimo corso delle Terme: l'uomo stava attraversando la strada quando è stato preso in pieno da un Fiat Doblò della società Etra Spa guidato da un 55enne di Padova. Il 67enne, subito soccorso dal personale del Suem 118 precipitatosi sul posto, è stato poi portato in ospedale per le cure del caso. I carabinieri della stazione di Montegrotto Terme sono intervenuti sul luogo dell'incidente per lo svolgimento dei rilievi planimetrici e fotografici