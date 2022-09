Ubriaco, con la patente scaduta e l'auto non in regola, si imbatte in un incidente

Nonostante avesse la patente scaduta, senza assicurazione e con la revione non aggiornata si è messo al volante della sua automobile. Non contento ha bevuto qualche bicchierino di troppo ed è risultato positivo all'alcoltest.

Settantenne nei guai

Nei guai è finito ieri, sabato 3 settembre un settantenne residente a Levada di Piombino Dese. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale della Federazione del Camposampierese il settantenne su Fiat 600 stava percorrendo via Munaron a Piombino Dese. Ad un tratto ha tentato un sorpasso senza rendersi conto che l'auto che lo precedeva, una Opel Zafira condotta da un uomo di 63 anni del posto, stava curvando a sinistra per entrare nella sua proprietà. L'inevitabile tamponamento non ha provocato feriti, ma al momento degli accertamenti tutti i nodi sono venuti al pettine.

Le irregolarità

Il settantenne è risultato positivo all'etilometro con un tasso di 0,84 g/lt ben oltre il limite di 0,50 imposto dal Codice della Strada. Assicurazione, revisione e patente non sono risultati a norma. Per tutte queste infrazioni l'uomo è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente, sequestro dell'auto e sanzioni per diverse migliaia di euro.