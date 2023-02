Perde il controllo del mezzo e finisce ribaltato nel canale di scolo

Incidente stradale nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Piombino Dese. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di una persona ferita trasportata in ospedale. Tra le cause che hanno portato allo schianto le forze dell'ordine intervenute non escludono l'eccessiva velocità, una banale disattenzione, ma anche la nebbia. La viabilità ha subito rallentamenti minimi, ma le operazioni di messa in sicurezza dell'area si sono prolungate per circa due ore. Tempo necessario ad un carroattrezzi di recuperare l'auto incidentata.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dai carabinieri un'automobilista attorno alle 3 del mattino, mentre transitava in via Ronchi destra a Piombino Dese ha perso il controllo del mezzo finendo nel canale di scolo presente lungo la carreggiata. Nella carambola il mezzo si è ribaltato. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni automobilisti che sono transitati in via Ronchi destra subito dopo l'incidente. Sul luogo della segnalazione sono arrivati oltre ai militari dell'Arma i pompieri del distaccamento di Borgoricco e i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. Il ferito è stato liberato dalle lamiere dell'abitacolo e affidato al personale medico del Suem 118. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale.