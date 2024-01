Si sente male al volante e si schianta: gravissima

Si stanno vivendo ore d'angoscia a San Martino di Lupari per le sorti di una ragazza di vent'anni che lunedì sera 15 gennaio alle 19,30 è finita fuori strada mentre si trovava al volante della sua auto. Le sue condizioni, nell'immediatezza dei fatti, sono apparse subito gravi. E' arrivata in prognosi riservata all'ospedale di Cittadella, ma nel cuore della notte è stata trasportata al nosocomio di Padova. Ora si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscerne i possibili

margini e le eventuali tempistiche di recupero.

Cosa è successo

La donna che vive non distante dal luogo dell'incidente sempre a San Martino di Lupari, affrontando via Remondina è uscita di strada autonomamente. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati altri automobilisti in transito. Dopo il ricovero si è appreso che la ventenne soffrisse di pregresse patologie fisiche. Non è dunque esclusa l'ipotesi che a tradirla sia stato un improvviso malessere che di fatto le ha fatto perdere il controllo del mezzo. Non appena avuto il quadro dai carabinieri della Compagnia

di Cittadella che hanno proceduto, il pubblico ministero di turno, Benedetto Roberti, ha disposto il sequestro del mezzo.