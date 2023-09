L'auto svolta a sinistra, e il giovane motociclista si schianta

Incidente stradale oggi, 11 settembre, a Santa Giustina in Colle. Coinvolta una Toyota Yaris con al volante una donna, L.V. di 45 anni di San Martino di Lupari e un ciclomotore Fantic con in sella un ragazzo di 14 anni del posto. L'impatto è avvenuto alle 17,15 lungo via Dante. Il giovane, soccorso dal personale medico del Suem 118, è stato trasportato in ospedale a Camposampiero. Le sue condizioni sono confortanti. E' stato giudicato non in pericolo di vita. E' stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Alla donna sul luogo dell'incidente è stato effettuato l'alcoltest che ha dato esito negativo.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale della Federazione intervenuti in via Dante con un paio di mezzi sembra che entrambi i veicoli percorressero via Dante con direzione di marcia verso Villa del Conte. Ad un tratto il minorenne avrebbe cominciato una manovra di sorpasso dell'utilitaria senza accorgersi che la Toyota ha iniziato a sua volta una manovra di svolta a sinistra. L'impatto è stato inevitabile tra la parte anteriore del ciclomotore e la fiancata sinistra dell'autovettura. A seguito dell'urto il conducente del ciclomotore è finito rovinosamente sull'asfalto. Soccorso dalla donna e da alcuni passanti è stato trasportato all'ospedale di Camposampiero dove al termine degli accertamenti del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. La donna è stata sottoposta a controllo con precursore risultando negativa all'assunzione di alcool. Per il minorenne sono stati richiesti esami all'ospedale per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti, tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi di rito.