Camion si rovescia sulla Vivai e sfiora un'abitazione

Enormi disagi alla viabilità oggi 2 aprile nelle prime ore della mattinata per un camion che è rimasto vittima di una fuoriuscita autonoma. Poco prima delle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 516, strada dei Vivai, all’altezza dell’uscita di Sant’Angelo di Piove di Sacco per un camion a rimorchio finito rovesciato, sotto il piano stradale. Illeso l’autista. Indagini in corso per capire cosa abbia provocato la fuoriuscita autonoma. Dall'incidente meccanico, ad una manovra azzardata, al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Come da prassi il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'incidente. Fin da subito è stata invece esclusa la complicità di terzi all'origine della fuoriuscita.

I soccorsi

I pompieri accorsi da Piove di Sacco e Padova, hanno messo in sicurezza il mezzo e predisposto le operazioni per il successivo recupero da parte del soccorso stradale del mezzo pesante e del rimorchio. La circolazione lungo la strada dei Vivai in direzione Chioggia è rimasta interrotta durante le operazioni di recupero. Sul luogo dell'emergenza i carabinieri per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Durante l'attività si sono formate lunghe code. Le forze dell'ordine hanno deviato il traffico lungo arterie secondarie con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 9 del mattino.