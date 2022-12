Perde il controllo del mezzo e finisce ribaltato su un fianco: due feriti

Incidente stradale oggi alle 20 a Sant'Elena. Due persone a bordo di un auto finita fuori strada sono state trasportate in ospedale.

I fatti

Secondo quanto ricostruito, lo schianto è avvenuto in via 24 Maggio a Sant'Elena. Una vettura è uscita di strada finendo la corsa fuori controllo rovesciata su un fianco. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato lanciato da alcuni passanti. Sul luogo dello schianto sono arrivati i Vigili del fuoco di Este e le forze dell'ordine per i rilievi. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto dall'abitacolo gli occupanti, un uomo e una donna. I feriti sono stati affidati al personale medico del Suem 118 che dopo averli stabilizzati li ha trasportati in ospedale. Da un primo riscontro non sarebbero in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso si sono protratte per oltre un'ora. Il conducente dell'auto come da prassi in ospedale è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Il fondo stradale reso viscido dalla pioggia potrebbe aver contribuito a provocare la fuoriuscita autonoma.