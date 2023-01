Festa "alcolica" con gli amici, poi si è schiantata

Ubriaca fradicia si è schiantata nel cuore della notte in via Frassanedo a Saonara. Uscita illesa dall'abitacolo, è finita nella "rete" dei carabinieri.

Cosa è successo

Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Piove di Sacco una donna di 59 anni nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, ha trascorso la serata con amici e ha bevuto parecchio. Poi, senza pensare ai rischi a cui poteva andare incontro, si è rimessa al volante per far rientro a casa. Giunta in via Frassanedo, forse anche per la velocità eccessiva, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti ulteriori veicoli. La donna, visibilmente sotto choc, è uscita autonomamente dall'abitacolo. Allertati da alcuni automobilisti in transito, sono arrivati i carabinieri per i rilievi di rito. I militari dell'Arma, dopo essersi sincerati che la donna non si fosse fatta male e non avesse bisogno delle cure del pronto soccorso, l'hanno sottoposta all'esame dell'alcoltest. L'esito è stato di 1,50 g/lt tre volte il limite imposto dal Codice della Strada. Inevitabile è arrivata per la protagonista la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente.