Carambola tra due auto e uno scooter: l'incidente nell'Alta

Poteva avere conseguenze ben più serie l'incidente stradale occorso intorno alle ore 18.30 di ieri, venerdì 12 gennaio, a San Giorgio delle Pertiche lungo la provinciale Piovego in corrispondenza dell'intersezione con le laterali via Fornace e via Bosco Arsego e che ha coinvolto tre veicoli.

La dinamica

Da una prima ricostruzione della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, intervenuta sul posto con due pattuglie, una Skoda guidata da un 24enne del posto e proveniente da via Bosco Arsego nell'immettersi sulla provinciale non ha rispettato il segnale di stop andando a urtare violentemente contro una Volvo condotta da un 72enne residente a Campodarsego, il quale stava percorrendo via Piovego con direzione Vigodarzere/Arsego. A causa del violentissimo urto la Skoda ha iniziato a roteare su se stessa e dopo aver abbattuto la segnaletica stradale presente nell'isola spartitraffico ha involontariamente colpito uno scooter guidato da un 48enne di San Giorgio delle Pertiche, che si trovava fermo allo stop. I coinvolti hanno rifiutato le cure del personale sanitario intervenuto sul posto con due ambulanze del Suem 118, riservandosi eventuali successivi controlli. Pesanti disagi alla viabilità con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.